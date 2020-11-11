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Тихановская заявила, что белорусская оппозиция не будет вести с властями диалог об изменениях к конституции

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что оппозиция готова к диалогу в случае прекращения насилия, освобождения политзаключенных и ухода Александра Лукашенко, который считает себя президентом страны.

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Тихановская: Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога
Тихановская: Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога
Фото: EPA

Белорусская оппозиция не будет вести переговоры об изменениях к конституции с властями страны. Об этом в Telegram 11 ноября заявила оппозиционерка Светлана Тихановская.

"Режим в очередной раз предлагает белорусам имитацию диалога. Но договариваться о законах и свободах, пока в соседнем здании пытают невинных людей, невозможно. Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", – заявила она.

При этом Тихановская отметила, что оппозиция, "как и все мирные белорусы", хочет настоящего диалога.

"Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – координационного совета. Случиться это может при исполнении неизменных требований: остановке насилия, освобождении политзаключенных и заявлении об уходе [Александра] Лукашенко. Честно выполните эти условия – и представители народа сядут за стол переговоров. Мирные белорусы прошли слишком сложный и болезненный путь, чтобы отказаться от своих требований и целей. Поэтому темой настоящего диалога будут не манипулятивные реформы конституции, а новые, свободные выборы", – написала Тихановская.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: конституция, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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