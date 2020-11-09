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Тихановская: Режим в Беларуси устраивает террор, за который понесет ответственность

По словам белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, "гордый бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос".

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Тихановская: Белорусы выходят на протест против насилия, а все, кто ломает им ноги, чтобы проще было задержать, недостойны зваться белорусами
Тихановская: Белорусы выходят на протест против насилия, а все, кто ломает им ноги, чтобы проще было задержать, недостойны зваться белорусами
Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что режим Александра Лукашенко "понесет ответственность за террор". Видеообращение Тихановской было опубликовано на ее канале в YouTube 9 ноября.

"Больше тысячи задержанных, сотни избитых ногами или дубинками людей. Это так вы представляете власть? Так вы доказываете мирным белорусам и всему миру свою легитимность? У вас ничего не выйдет. Гордый бесстрашный народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Белорусы выходят против вас без оружия, спецтехники и бронежилетов. И знают, что вы никогда не осмелитесь сделать так, как они. Белорусы выходят, понимая все возможные последствия. А вы обманываете себя, считая, что вас спасут, когда режим рухнет. Белорусы выходят на протест против насилия, а все, кто ломает им ноги, чтобы проще было задержать, недостойны зваться белорусами. Белорусы – герои", – заявила оппозиционерка.

Тихановская поблагодарила всех, кто вышел на протест 8 ноября.

"Я знаю, что этот путь потребовал жертв от каждого из нас. И знаю, что сейчас легко упасть духом. Но каждый раз, когда я не верила, что смогу продолжать нашу борьбу, вы давали мне понять, что вместе мы можем все. И вы были абсолютно правы. Да, наш путь к свободе оказался марафоном, но мы уже не сойдем с дистанции. Никто, кроме нас, не освободит наших родных из тюрем и не вернет домой всех, кому пришлось уехать. К жизни, которая была раньше, уже не вернуться, и вы это знаете. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах. Он устраивает террор, за который понесет ответственность. Поэтому берегите друг друга, помогайте и поддерживайте. Вместе мы справимся со всем. Даже с этой непростой дорогой к новой свободной стране", – сказала Тихановская.

ВИДЕО
Видео: Светлана Тихановская / YouTube

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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