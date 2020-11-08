ОМОН задержал на акции протеста в Минске "Мисс Беларусь" и двух известных спортсменов

Силовики задержали "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову во время протестного "Марша народовластия" в Минске, сообщила "Радыё Свабода" 8 ноября.
"Фотомодель и "Мисс Беларусь" 2008 года Ольга Хижинкова задержана в Минске", – сказано в сообщении.
О ее задержании написала в Telegram белорусская газета "Наша Ніва".
Хижинкову и еще около 19 женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении, уточняет российское агентство ТАСС.
Лишенный аккредитации белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о более 400 задержанных по всей Беларуси. По его данным, Хижинкову задержали возле кафедрального собора.
По последним данным, силовики оцепили весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. В этих местах находится большая часть протестующих, которым не удалось сегодня сформировать колонну для шествия.
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