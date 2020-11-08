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ОМОН задержал на акции протеста в Минске "Мисс Беларусь" и двух известных спортсменов

"Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову и еще около 19 задержанных женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении. Силовики задержали также серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина.

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Правозащитники сообщили о более 400 задержанных по всей Беларуси
Правозащитники сообщили о более 400 задержанных по всей Беларуси
Фото: EPA

Силовики задержали "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову во время протестного "Марша народовластия" в Минске, сообщила "Радыё Свабода" 8 ноября.

"Фотомодель и "Мисс Беларусь" 2008 года Ольга Хижинкова задержана в Минске", – сказано в сообщении.

О ее задержании написала в Telegram белорусская газета "Наша Ніва".

Хижинкову и еще около 19 женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении, уточняет российское агентство ТАСС.

Лишенный аккредитации белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о более 400 задержанных по всей Беларуси. По его данным, Хижинкову задержали возле кафедрального собора.

Среди задержанных были известные белорусские спортсмены. В их числе – серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, пишет Telegram-портал TUT.BY.

По последним данным, силовики оцепили весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. В этих местах находится большая часть протестующих, которым не удалось сегодня сформировать колонну для шествия.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, задержание, спортсмены, силовики, акции протеста, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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