ОМОН задержал на акции протеста в Минске "Мисс Беларусь" и двух известных спортсменов

"Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову и еще около 19 задержанных женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении. Силовики задержали также серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина.

Правозащитники сообщили о более 400 задержанных по всей Беларуси Фото: EPA

Силовики задержали "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову во время протестного "Марша народовластия" в Минске, сообщила "Радыё Свабода" 8 ноября.

"Фотомодель и "Мисс Беларусь" 2008 года Ольга Хижинкова задержана в Минске", – сказано в сообщении.

О ее задержании написала в Telegram белорусская газета "Наша Ніва".

Хижинкову и еще около 19 женщин посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении, уточняет российское агентство ТАСС.

Лишенный аккредитации белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о более 400 задержанных по всей Беларуси. По его данным, Хижинкову задержали возле кафедрального собора.

Среди задержанных были известные белорусские спортсмены. В их числе – серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Иван Ганин, пишет Telegram-портал TUT.BY .

По последним данным, силовики оцепили весь квартал в районе проспекта Победителей, улиц Мельникайте и Заславльская, а также проспекта Машерова. В этих местах находится большая часть протестующих, которым не удалось сегодня сформировать колонну для шествия.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.