Тихановская заявила о необходимости смены тактики протестов в Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская предположила, что количество участников на последних протестных акциях уменьшилось из-за того, что людей "запугали" и ОМОН "возвращается к ненормальному поведению".

Тихановская добавила, что пока не может раскрыть детали изменения тактики оппозиции Фото: EPA

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила в интервью телеканалу "Дождь" 10 ноября о необходимости поменять тактику протестов в стране, чтобы "не подставлять людей".

Тихановская добавила, что пока не может раскрыть детали изменения тактики оппозиции, о них объявят позднее. Но в силе остаются планы по продолжению борьбы и давлению на режим. Она отметила, что воскресные акции, в том числе акции студентов, медиков, пенсионеров, будут продолжаться.

Оппозиционерка предположила, что количество участников на последних протестных акциях уменьшилось из-за того, что людей "запугали" и ОМОН "возвращается к ненормальному поведению".

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.