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В Беларуси умер 31-летний участник протестов. Накануне его избили силовики

Участника массовых акций протеста в Минске Романа Бондаренко вечером 11 ноября доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер.

Тысячи белорусов вышли на площадь, чтобы почтить память Бондаренко
Тысячи белорусов вышли на площадь, чтобы почтить память Бондаренко
Фото: НЕХТА Live / Telegram

В Минске (Беларусь) 12 ноября умер участник протестов Роман Бондаренко, которого накануне поздно вечером доставили в больницу скорой медицинской помощи после задержания силовиками. Об этом сообщает TUT.BY.

Сестра Бондаренко сообщила, что потерпевшего в "очень тяжелом состоянии" доставили в реанимационное отделение, он был в коме.

"Его оперировали несколько часов, все это время он был без сознания. Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в больницу и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто – мы не знаем", – сказала сестра Бондаренко.

На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. Люди приносили цветы и скорбели, выставляли цепи свечей и не пропускали спецтранспорт силовиков, сообщает NEXTA.

13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что имя Романа впишут "в историю новой Беларуси как имя героя".

"Мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными", – сказала она.

По информации "Комсомольской правды", на улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, сообщает издание.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: Беларусь, медицина, оппозиция, смерть, Минск, задержание, борьба, больницы, силовики, Светлана Тихановская
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