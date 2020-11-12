В Беларуси завели 900 уголовных дел из-за выборов президента – правозащитники

В Беларуси заведены уголовные дела на кандидатов, сотрудников их штабов, а также на участников акций протеста, сообщает правозащитный центр "Весна".

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста Фото: EPA

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны. Об этом 11 ноября сообщил белорусский правозащитный центр "Весна".

Речь о делах в отношении кандидатов, сотрудников их штабов, а также участников акций протеста.

По данным "Весны", чаще всего дела заводят по статьям:

о массовых беспорядках;

о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел;

о насилии в отношении силовиков;

об организации или участии в "действиях, грубо нарушающих общественный порядок" – дела по этой статье против активистов массово возбуждались в мае и июле.

Также сообщается о возбуждении уголовных дел об уклонении от уплаты налогов, о клевете, хулиганстве и других статьях Уголовного кодекса Беларуси, добавили правозащитники.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.