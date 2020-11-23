В Беларуси силовики задержали более 370 участников воскресного марша протеста – правозащитники

22 ноября в Беларуси прошел 106-й день протестов. Весь день в Минске и других городах страны милиция задерживала людей, сообщил правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, 10 человек были избиты силовиками и после этого доставлены в больницы Фото: EPA

В Беларуси 22 ноября в ходе Марша против фашизма силовики задержали 374 человека. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Большинство людей в 106-й день протестов были задержаны в Минске, единичные случаи отмечены в Гродно, Боровлянах, Молодечно, Пинске.

По данным правозащитников, 10 человек были избиты силовиками и после этого доставлены в больницы.

В стране 22 ноября проходил Марш против фашизма. Как только люди начали собираться в колонны, силовики начали их задерживать и применять спецсредства, отмечает "Весна".

В прошлое воскресенье, 15 ноября, силовики жестко разгоняли протестующих. Они применили против собравшихся на улице Пушкинской в Минске светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 ноября на массовых акциях протеста в Беларуси ОМОН и полиция задержали 1023 человека.