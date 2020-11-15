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Протесты в Беларуси. Силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ

Силовики жестко разгоняли людей, собравшихся на акции протеста в Минске. Известно о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа на улице Пушкинской. Правозащитный центр "Весна" сообщил о не менее 100 задержанных по всей Беларуси.

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В центр Минска свезли водометы, автозаки и технику с колючей проволокой
В центр Минска свезли водометы, автозаки и технику с колючей проволокой
Фото: tut.by

В Беларуси 15 ноября продолжаются демонстрации против результатов президентских выборов. Силовики начали задерживать протестующих, сообщил портал TUT.BY.

В Минске по проспекту Пушкина в сторону улицы Ольшевского проехали водометы, автозаки и техника с колючей проволокой. Несколько сотен бойцов внутренних войск взяли под контроль этот участок.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Несколько тысяч протестующих шли по проспекту Пушкина в сторону улицы Тимирязева. Силовики в черной форме жестко разгоняли протестующих и периодически проводили точечные задержания, в основном мужчин. TUT.BY пишет о массовых задержаниях на проспекте Пушкина у дома №62. Мужчин отводили в автобусы.

Лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" сообщил о не менее 100 задержанных по всей Беларуси. Правозащитники сообщили о задержаниях в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.

В Минске были слышны два взрыва от светошумовых гранат. Портал Onliner опубликовал в Twitter видео взрыва, произошедшего возле станции "Пушкинская" в Минске. 

"Радыё Свабода" пишет, что силовики применили против людей на Пушкинской улице слезоточивый газ.

В прошлое воскресенье, 9 ноября, на массовых акциях протеста в Беларуси ОМОН и полиция задержали 1023 человека

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем Романе Бондаренко в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. 

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: Беларусь, Минск, ОМОН, граната, Гомель, демонстрации, силовики, Витебск, протесты в Беларуси, Брест
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