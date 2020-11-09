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Беларусь объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Великобритании

В МИД Беларуси объявили персонами нон грата военного атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя британского посла Лису Тамвуд.

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В МИД Беларуси заявили, что "не закрывают двери для диалога с британскими коллегами"
В МИД Беларуси заявили, что "не закрывают двери для диалога с британскими коллегами"
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух дипломатов Великобритании. Об этом 9 ноября сообщили в эфире телеканала ОНТ, видео опубликовано в Telegram-канале.

"8 ноября МИД Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата", – заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Персонами нон грата объявлены военный атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель британского посла Лиса Тамвуд. По данным представителя МИД Беларуси, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.

Дипломатов также обвиняют в том, что они с мая 2020 года проводили встречи с белорусскими правозащитниками и представителями неправительственных структур.

"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно с учетом подтверждения деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с британскими коллегами и оставляет их открытыми", – заявил Глаз.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

Теги: МИД, Беларусь, Великобритания, протесты, посольство, персона нон грата, МИД Беларуси, дипломаты, Британия
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