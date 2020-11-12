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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко

Директор социологической службы "Украинский барометр".


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Кремль создает конфликты для государств, окружающих РФ. На очереди Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Там будет еще проще, чем в Карабахе

Уроки Карабаха.

Кремль высокомерно предлагает всем государствам, которые входят в зону давления и влияния России, демонстративно выучить раз и навсегда "карабахский урок Кремля" – не сопротивляться России и дружить только с ней. Как-то незаметно для себя Кремль перешел от стратегии мягкой силы и экономической зависимости к стратегии отрытого шантажа, как главному орудию внешней политики с государствами бывшего СНГ.

Суть этой стратегии – создание непреодолимых без России территориальных конфликтов для государств, окружающих Россию, которые бесконечно ослабляют эти страны и делают их зависимыми от политики Кремля. В Украине – это Донбасс и Крым, в Грузии – Абхазия, в Молдове – Приднестровье, в Армении и Азербайджане – это Нагорный Карабах, позволяющий влиять на поведение сразу двух стран. Теперь на очереди – Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Там Кремлю будет еще проще создать региональные конфликты. А учитывая неэффективность международных органов, регулирующих такие конфликты, типа Совбеза ООН, у России есть все шансы окружить себя цепью непокорных, но принципиально ослабленных государств – это и будет зона внешней безопасности России.

Для осуществления своих планов перманентного геополитического шантажа соседей Россия будет использовать три тактики – коррумпирование зависимых государств и их элит, метод гибридных войн и метод замораживания ситуации неопределенности, "зависания" борьбы в зоне конфликтов.

Но тут Кремль столкнется с двумя проблемами. Во-первых, методом гибридных войн и создания высокой напряженности в зоне конфликтов будут пользоваться и более сильные, чем Россия, страны – прежде всего США и Китай. Во-вторых, проблема Кремля в том, что эти государства, попавшие в зону геополитического шантажа Кремля, вечно будут искать себе союзника, который будет либо сильнее России – это США или Китай, либо не будет бояться гнева Кремля – это Великобритания, Турция и Иран.

Например, уже сейчас Турция не боится России в Сирии, Ливии, Ираке, Армении, Азербайджане и Украине. Более того, она не только успешно наращивает военно-политическое сотрудничество с Украиной, но, как и Россия, претендует на Крым в качестве миротворческой силы для защиты крымскотатарского населения от репрессий Кремля. Успешный приход Турции на Кавказ резко усложнил свободу маневра России на огромном пространстве – от Ливии, Сирии и Кавказа до Туркменистана.

До сих пор Россия видела только одного врага – США, теперь ей придется иметь дело с серией врагов второго уровня. Это принципиально новая геополитическая ситуация вокруг России.

Турция тоже преподнесла всему миру свой "тюркский урок". На самом деле, самый главный урок карабахской трагедии – это успешное осуществление Турцией мощного проекта продвижения "тюркского мира" на Восток. Всего три года назад все началось с Идлиба в Сирии, а сегодня Турция уже достигла Каспийского моря. В то время как Россия в своем проекте расширения "русского мира" надолго застряла в войне с Украиной, а другие страны – Молдова, Беларусь, Казахстан, Армения, Азербайджан – каждый по-своему пытаются вырваться из железных объятий Кремля.

США и Китаю остается только терпеливо ждать, когда острейший экономический и внутриполитический кризис в России ослабит эту железную хватку, как это было уже в 90-х годах прошлого века.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Турция, Китай, Беларусь, Молдова, Кыргызстан, Приднестровье, Донбасс, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Виктор Небоженко, Туркменистан, конфликт, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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