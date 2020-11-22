На марше против фашизма в Беларуси задержали более 260 человек – правозащитники

22 ноября в Беларуси проходит марш против фашизма. Силовики начали задерживать участников акции, как только они стали выстраиваться в колонны. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Большинство людей задержаны в Минске, есть отдельные случаи в других городах Фото: EPA

На воскресном марше против фашизма, который проходит 22 ноября в Беларуси, силовики задержали 268 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

"Как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и в регионах", – отметили правозащитники.

Большинство людей задержаны в Минске, есть несколько случаев задержаний в Гродно, Боровлянах, Ляховичах и Пинске.

По информации белорусского портала TUT.by, минчане собирались в разных районах и собирались двинуться в центр столицы. В отношении задержанных правоохранители проводят проверку.

В прошлое воскресенье, 15 ноября, силовики жестко разгоняли протестующих. Они применили против собравшихся на улице Пушкинской в Минске светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 ноября на массовых акциях протеста в Беларуси ОМОН и полиция задержали 1023 человека.