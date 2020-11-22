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На марше против фашизма в Беларуси задержали более 260 человек – правозащитники

22 ноября в Беларуси проходит марш против фашизма. Силовики начали задерживать участников акции, как только они стали выстраиваться в колонны. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

Большинство людей задержаны в Минске, есть отдельные случаи в других городах
Большинство людей задержаны в Минске, есть отдельные случаи в других городах
Фото: EPA

На воскресном марше против фашизма, который проходит 22 ноября в Беларуси, силовики задержали 268 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

"Как только люди начали собираться в колонны, силовики начали задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и в регионах", – отметили правозащитники.

Большинство людей задержаны в Минске, есть несколько случаев задержаний в Гродно, Боровлянах, Ляховичах и Пинске.

По  информации белорусского портала TUT.by, минчане собирались в разных районах и собирались двинуться в центр столицы. В отношении задержанных правоохранители проводят проверку.

В прошлое воскресенье, 15 ноября, силовики жестко разгоняли протестующих. Они применили против собравшихся на улице Пушкинской в Минске светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 ноября на массовых акциях протеста в Беларуси ОМОН и полиция задержали 1023 человека.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, правозащитники, Минск, акции протеста, протесты в Беларуси
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