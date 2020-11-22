Белорусские силовики готовятся к протестам и свозят военную технику в центр Минска

В центре Минска на площади Независимости уже выставили ограждения в преддверии очередной акции протеста. Силовики свозят военную технику и автозаки, сообщил белорусский портал TUT.BY.

В Беларуси 9 ноября задержали более 1000 человек на акциях протеста Фото: EPA

В Беларуси сегодня, 22 ноября, проходит 106-й день протестов. С утра колонна спецтехники въехала в Минск со стороны микрорайона Уручье, пишет белорусский портал TUT.BY.

В центр Минска свезли военную технику, в частности шесть БТР.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Возле площади Независимости в Минске стоят автобусы с силовиками и автозаки. Очевидцы сообщают, что к зданию физического факультета Белорусского государственного университета подогнали водометы.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

В Минске закрыли станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Купалавская", все станции третьей линии закрыты для въезда и выезда.

На площади Независимости выставили ограждения в преддверии очередной протестной акции. Также ограждения выставили возле стелы "Минск город-герой" на проспекте Победителей, а на Партизанском проспекте замечены машины с колючей проволокой.

В прошлое воскресенье, 15 ноября, силовики жестко разгоняли протестующих. Они применили против собравшихся на улице Пушкинской в Минске светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 9 ноября на массовых акциях протеста в Беларуси ОМОН и полиция задержали 1023 человека.