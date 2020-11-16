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Протесты в Беларуси. Силовики задержали более тысячи человек, среди них врачи и издатель

Во время воскресных акций протеста белорусские силовики задержали трех врачей республиканского онкоцентра и генерального директора российского издательства "Время" Бориса Пастернака.

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Протесты в Беларуси проходят с 9 августа
Протесты в Беларуси проходят с 9 августа
Фото: EPA

15 ноября в Беларуси во время традиционного воскресного шествия против фальсификации выборов были задержаны 1087 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, большинство задержаний прошло в Минске, есть задержанные в Гродно, Пинске, Бресте, Бобруйске, Новополоцке и других городах. Среди задержанных есть журналисты, фотокорреспонденты белорусских СМИ.

Белорусский ОМОН задержал онколога, кандидата медицинских наук Павла Моисеева и его коллегу, заведующего оперблоком республиканского онкоцентра Андрея Полуянчика. Медики, предположительно, находятся в Московском РУВД столицы, написал портал TUT.BY.

По его информации, позже силовики задержали еще одного онколога, Евгения Кузьмина, который в 2014 году получил звание "Врач года Республики Беларусь".

15 ноября в Минске был задержан генеральный директор российского издательства "Время" Борис Пастернак. По данным TUT.BY, связь с ним прервалась в 14.00. Позже его дочь сообщила, что Пастернак находился во Фрунзенском РУВД Минска, потом его отпустили.

74-летний Борис Пастернак – российско-белорусский журналист и издатель.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем Романе Бондаренко в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: Беларусь, правозащитники, ОМОН, журналисты, задержание, врачи, протесты в Беларуси
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