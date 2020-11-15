Силовики в Минске забросали светошумовыми гранатами собравшихся у народного мемориала Романа Бондаренко

Бондаренко умер 12 ноября. Мемориал в его честь установили в одном из дворов столицы Беларуси Фото: svaboda.org

В Минске на улице Червякова поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявили неофициальный траур.

Следком Беларуси заявил, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в его организме было ноль промилле алкоголя.

Евросоюз пригрозил белорусским властям новыми санкциям из-за смерти мужчины.