Лукашенко: Беларусь становится ядерной державой

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запуск первой атомной электростанции историческим событием.

После запуска Белорусской атомной электростанции Беларусь становится ядерной державой. Такое мнение высказал президент страны Александр Лукашенко 7 ноября, сообщает БЕЛТА.

"Это исторический момент. [Беларусь] становится ядерной державой", – заявил Лукашенко.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич добавил, что прогнозная мощность БелАЭС – 18 млрд кВт/ч в год. "Срок эксплуатации станции – 60 лет с возможностью продления до 100 лет", – сказал чиновник.

Белорусская АЭС – первая атомная станция в Беларуси – находится в Островце Гродненской области. Согласно проекту, БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

В октябре 2020-го на первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию. Каранкевич в интервью газете СБ говорил, что запуск первого энергоблока в эксплуатацию состоится в первом квартале 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022 году.