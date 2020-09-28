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Жителям Вильнюса раздадут таблетки от радиации на случай аварии на Белорусской АЭС

Министерство здравоохранения Литвы бесплатно раздаст йодированный калий для населения, проживающего недалеко от границы с Беларусью. В августе началась загрузка ядерного топлива в первый энергоблок строящейся Белорусской АЭС, от которой до Вильнюса – около 50 км.

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Первый блок Белорусской АЭС планируют запустить в начале 2021 года
Первый блок Белорусской АЭС планируют запустить в начале 2021 года
Фото: ЕРА

Таблетки йодида калия, которые должны защищать щитовидную железу в случае аварии на Белорусской АЭС, поступят в аптеки Вильнюса в начале октября, сообщили LRT в мэрии литовской столицы.

В Вильнюсе планируют бесплатно распространить 2,1 млн таблеток, а всего для жителей муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 км от станции, министерство здравоохранения Литвы выделило 4 млн таблеток.

Чтобы получить йодированный калий, необходимо будет прийти в аптеку с электронным рецептом.

Этот препарат должен защитить щитовидную железу в случае выброса радиоактивных материалов.

В августе 2020 года, как сообщала "Российская газета", началась загрузка ядерного топлива в первый энергоблок Белорусской АЭС, которая строится в Островце Гродненской области, в 50 км от Вильнюса. Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности – 1%.

Генподрядчиком строительства выступает компания "Атомстройэкспорт", которая входит в российскую корпорацию "Росатом". Согласно проекту, БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Первый блок БелАЭС должны были ввести в эксплуатацию в 2018 году, но в сроки не уложились. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью газете СБ говорил, что запуск состоится в первом квартале 2021 года.

Литва часто критиковала проект сооружения атомной станции у своих границ.

31 августа страны Балтии пришли к соглашению, что не будут закупать электроэнергию у Беларуси после запуска АЭС в Островце.

Теги: Беларусь, Литва, аптеки, лекарства, радиация, Вильнюс, БелАЭС
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