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На Белорусской АЭС – вспышка коронавируса, заразилось около 100 строителей

Среди инфицированных на Белорусской атомной электростанции, которая строится в Гродненской области, – 18 работников госпредприятия "Белорусская АЭС", сообщили в министерстве энергетики Беларуси.

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Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области Беларуси
Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области Беларуси
Фото: rosatom.ru

Среди строителей Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) зафиксирована вспышка заражения коронавирусом, сообщил 26 мая в видеообращении гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Белорусская АЭС – первая в Беларуси атомная электростанция, она строится в Островецком районе Гродненской области. Российская государственная корпорация "Росатом"  проектировщик и генеральный подрядчик проекта.

"На белорусской площадке (этот проект у нас в особом приоритете) зафиксировано около 100 инцидентов, около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика", – сообщил Лихачев.

В министерстве энергетики Беларуси проинформировали, что среди зараженных на объекте – 18 работников государственного предприятия "Белорусская АЭС".

"Сотрудники с подтвержденным диагнозом [коронавирусная инфекция] COVID-19 находятся под контролем медицинских служб по месту проживания, течение болезни проходит бессимптомно, в легкой форме. На самоизоляции находится 81 человек как контакты первого уровня", – рассказали в ведомстве.

Работы по сооружению Белорусской АЭС проводятся в штатном режиме, подчеркнули в министерстве.

Глава Островецкого района Игорь Шалудин сказал TUT.BY, что "ситуация стабильная, никакой чрезвычайщины".

В Беларуси по состоянию на 26 мая коронавирус подтвержден у 38 059 человек, 208 из них умерли, сообщило издание Onliner со ссылкой на данные минздрава.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,5 млн, из них более 2,25 млн вылечились, а 346,8 тыс. умерли.

Теги: Россия, Беларусь, АЭС, Росатом, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, БелАЭС, коронавирус
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