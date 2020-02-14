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Лукашенко рассказал, какие два условия поставил Путину для достройки БелАЭС

Россия сорвала сроки ввода в эксплуатацию двух блоков Белорусской атомной электростанции, но есть два способа урегулировать ситуацию. Об этом шла речь на переговорах в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

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Лукашенко о БелАЭС: Россияне сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции
Лукашенко о БелАЭС: Россияне сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции
Фото: president.gov.by

Российская сторона сорвала сроки строительства Белорусской атомной электростанции, и Беларусь предлагает снизить для нее ставку по выделенному на это кредиту и отодвинуть сроки его возврата. В противном случае российскому генподрядчику может быть выписан большой штраф, заявил 14 февраля на встрече с сотрудниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом информирует его пресс-служба.

На переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля стороны договорились найти консенсус по этому вопросу, однако к единому знаменателю так и не пришли, отметил Лукашенко.

"Вы знаете, что россияне должны были в 2018 году ввести первый блок, в 2019-м – второй. Но сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции", – сказал он.

По его словам, Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций.

"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме (где-то около 3%). Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку (а там большие деньги), или они подвигаются по кредиту. Это вполне нормально", – считает Лукашенко.

Белорусская (Островецкая) атомная электростанция строится на территории Беларуси по проекту АЭС-2006 совместно с российским "Атомстройэкспортом". Конечную стоимость БелАЭС оценивали в $10–11 млрд.

В апреле 2019 года Лукашенко предположил, что стоимость строительства БелАЭС может составить около $7 млрд вместо $10 млрд, которые предусмотрены кредитным соглашением Москвы и Минска. Тогдашний посол РФ в Минске Михаил Бабич заявил, что Лукашенко ввели в заблуждение, и назвал слова белорусского президента "не имеющими никаких оснований".

В связи с этим разгорелся дипломатический скандал – белорусская сторона потребовала отзыва Бабича.

30 апреля 2019 года Путин уволил Бабича с должности российского посла в Беларуси. Новым послом был назначен Дмитрий Мезенцев.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, переговоры, Сочи, кредиты, БелАЭС
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