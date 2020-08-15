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Литва и Эстония хотят отказаться от импорта электроэнергии из Беларуси

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд обсудили отказ от покупки электроэнергии с Белорусской атомной электростанции в Островце. Кальюлайд сказала, что не пропустит вырабатываемую на ней электроэнергию в Эстонию и Евросоюз.

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Президенты Литвы и Эстонии хотят отказаться от закупок электроэнергии у БелАЭС
Президенты Литвы и Эстонии хотят отказаться от закупок электроэнергии у БелАЭС
Фото: depositphotos.com

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд на встрече говорили о планах по отказу от импорта электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце. Об этом сказано в сообщении на сайте президента Литвы от 14 августа.

"Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС", ‒ говорится в сообщении.

Президент Литвы поблагодарил свою коллегу за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС и взятое обязательство не пропускать вырабатываемую на ней электроэнергию на рынок Эстонии или Евросоюза.

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич в интервью газете СБ говорил, что первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. По его словам, сейчас завершаются пусконаладочные работы для запуска первого энергоблока.

БелАЭС строится в Гродненской области. По информации газеты "Коммерсант", ее генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт", который входит в российскую корпорацию "Росатом". Согласно проекту, БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в 2018 году, а второй – в 2019-м, но в сроки не уложилась.

Теги: Беларусь, Эстония, импорт, электроэнергия, Росатом, Керсти Кальюлайд, Гитанас Науседа, БелАЭС
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