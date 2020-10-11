На первой атомной станции Беларуси запустили цепную реакцию

Белорусская атомная электростанция, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция. Об этом 11 октября сообщило российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу министерства энергетики Беларуси.

В ведомстве заявили, что "реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности", что является "началом жизненного цикла реактора".

В ближайшее время первый энергоблок проверят на надежность, после чего должен состояться энергетический пуск с включением в энергосистему Беларуси.

Первый блок БелАЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области, должны были ввести в эксплуатацию еще в 2018 году, но в сроки не уложились. Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в интервью газете СБ говорил, что запуск состоится в первом квартале 2021 года. Запуск второго энергоблока ожидается в 2022 году.

Генподрядчиком строительства выступает компания "Атомстройэкспорт", которая входит в российскую корпорацию "Росатом". Согласно проекту, БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.