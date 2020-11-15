В Минске силовики разогнали митинг на "Площади перемен" и разрушили мемориал Бондаренко

В Минске силовики разогнали собравшихся на "Площади перемен" людей, сорвали плакаты и разбили лампадки у мемориала убитого белоруса Романа Бондаренко.

В Минске силовики разогнали митинг на так называемой "Площади перемен", где местные жители устроили мемориал погибшему Роману Бондаренко. Об этом сообщает TUT.BY.

Силовики со щитами окружили площадь и взяли митингующих в кольцо. По данным журналистов, протестующих было около 500, силовиков – в разы больше.

После того как площадь была окружена, силовики начали задерживать митингующих и отводить их в автозаки, отмечает TUT.BY. Как пишут журналисты, зачистка площади заняла девять минут, сотрудники ОМОН сорвали плакаты и разбили лампадки.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем Романе Бондаренко в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.