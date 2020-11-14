Протесты в Беларуси обретут партизанскую форму – Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что режим Александра Лукашенко "близок к параличу".

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, которую некоторые западные страны признали законно избранным президентом Беларуси, заявила, что борьба с режимом Александра Лукашенко будет продолжаться. Об этом она сказала в интервью польскому государственному информагентству PAP.

Тихановская допустила, что протест будет обретать другие формы, так как “власти не знают границ в применении насилия“. По ее мнению, жители Беларуси могут перейти “к партизанским формам протеста".

Она также добавила, что “режим близок к параличу“, и высказала уверенность, что борьба за смену власти в Беларуси “подходит к концу“.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.