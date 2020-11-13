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Тихановская назвала Лукашенко террористом и объявила амнистию за его захват

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления. Тихановская предложила собирать доказательства преступлений режима, а 20 декабря выйти на марш с заявлением народного обвинения.

Тихановская: Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее
Тихановская: Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее
Фото: Светлана Тихановская / Telegram

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 ноября объявила Народный трибунал и амнистию за захват Александра Лукашенко и его пособников. Заявление оппозиционерки опубликовал ее Telegram-канал.

"Наша страна окончательно превратилась в место преступления. Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники – террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", – сказано в заявлении лидера оппозиции.

Она отметила, что правосудие в Беларуси является такой же фикцией, как избирательная система.

"Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло", – подчеркнула лидер оппозиции.

Она обнародовала план Народного трибунала.

"Начинаем с тех, кто угрожает нашему праву на протест. Нейтрализуем идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой. Объединяемся, отстаиваем коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них, – и таким образом останавливаем беззаконие на местах. Это реально сделать в каждой компании или больнице и на каждом предприятии. Независимые профсоюзы и группы самоуправления – проявите солидарность!" – предложила Тихановская.

Она также предложила фиксировать доказательства преступлений режима Лукашенко. Сотрудникам силовых структур предложат программу "Рапорт", которая даст им возможность конфиденциально передавать свидетельства исполнения преступных приказов.

"На платформе "Голос" мы проведем процесс Народного Обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Каждый беларус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности", – отметила лидер оппозиции. 

По ее словам, после подведения результатов 20 декабря народ Беларуси выйдет на "марш с заявлением Народного Обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: Беларусь, выборы, амнистия, профсоюзы, террористы, трибунал, Александр Лукашев, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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