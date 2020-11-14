Лукашенко о гибели Бондаренко: Пять человек за сутки погибли, кроме него. Но выбрали одного и начали качать

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что о других погибших, кроме белоруса Романа Бондаренко, никто не говорит, потому что это неинтересно.

Лукашенко: Я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать Тихановскую Фото: EPA

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, поручил "взять под контроль" расследование обстоятельств смерти 31-летнего белоруса Романа Бондаренко, который умер 12 ноября. Об этом Лукашенко заявил 13 ноября в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, пишет БЕЛТА.

Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего. Он поддержал версию силовиков страны о том, что Бондаренко якобы был пьян и пострадал в результате драки между теми, кто вешал бело-красно-белые ленты, и теми, кто их снимал.

"И я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать [оппозиционерку Светлану] Тихановскую... Удалось от этого уйти. И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня. Я еще раз говорю: искренние соболезнования родным и близким. Потеряли парня. Тяжелый случай, конечно. Пускай единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь. Но я вам должен в доказательство привести один пример. Я специально за сутки взял статистику погибших: два человека в ДТП погибли, убийство – один человек и тяжкие телесные с последующей смертью – один человек. Скажите: два плюс один плюс один, кроме этой смерти, – это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать", – сказал Лукашенко.

На улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Романа было ноль промилле алкоголя.

Евросоюз пригрозил белорусским властям новыми санкциям из-за смерти Бондаренко.

Украина также осудила власти Беларуси в связи с гибелью Бондаренко.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.