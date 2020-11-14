ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко о гибели Бондаренко: Пять человек за сутки погибли, кроме него. Но выбрали одного и начали качать

Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что о других погибших, кроме белоруса Романа Бондаренко, никто не говорит, потому что это неинтересно.

Лукашенко: Я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать Тихановскую
Лукашенко: Я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать Тихановскую
Фото: EPA

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, поручил "взять под контроль" расследование обстоятельств смерти 31-летнего белоруса Романа Бондаренко, который умер 12 ноября. Об этом Лукашенко заявил 13 ноября в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, пишет БЕЛТА.

Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего. Он поддержал версию силовиков страны о том, что Бондаренко якобы был пьян и пострадал в результате драки между теми, кто вешал бело-красно-белые ленты, и теми, кто их снимал.

"И я же вам говорил, что сакральной жертвой хотели сделать [оппозиционерку Светлану] Тихановскую... Удалось от этого уйти. И они постоянно старались где-то что-то найти. Вот они сейчас рванули на этого парня. Я еще раз говорю: искренние соболезнования родным и близким. Потеряли парня. Тяжелый случай, конечно. Пускай единичный, хотя это жизнь людей, так не скажешь. Но я вам должен в доказательство привести один пример. Я специально за сутки взял статистику погибших: два человека в ДТП погибли, убийство – один человек и тяжкие телесные с последующей смертью – один человек. Скажите: два плюс один плюс один, кроме этой смерти, – это что, не погибшие люди? Погибшие. Ну а почему о них никто не говорит сегодня? А не надо, это неинтересно. Пять человек за сутки погибли. Выбрали одного человека и начали качать", – сказал Лукашенко.

На улице Червякова в Минске поздно вечером 11 ноября произошла стычка неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. После этого Бондаренко доставили в реанимационное отделение в состоянии комы. 12 ноября мужчина умер. На "Площадь перемен" пришли тысячи белорусов, чтобы почтить память убитого. 13 ноября в Беларуси объявлен неофициальный траур.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший активист был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Романа было ноль промилле алкоголя.

Евросоюз пригрозил белорусским властям новыми санкциям из-за смерти Бондаренко.

Украина также осудила власти Беларуси в связи с гибелью Бондаренко.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
"Безграмотность может убить всех нас". Кондратюк рассказал, почему отказался идти в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS