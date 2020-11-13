"Чья бы корова мычала". Лукашенко ответил Зеленскому на непризнание его президентом Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно опасаться, чтобы "кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом".

Лукашенко о Зеленском: Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа Фото: EPA

Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.

Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".

"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал просто Зеленским, а не президентом. По-моему, все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22–30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского – молчала", – сказал Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

15 августа МИД Украины опубликовал заявление о результатах выборов в Беларуси, констатировав то, что их результаты не вызывают доверия в белорусском обществе. Украинские дипломаты избежали заявлений о непризнании результатов голосования.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.