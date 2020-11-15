В Беларуси подожгли дачу бывшего главы кардиоцентра. Его уволили после поддержки протестов

В ночь на 14 ноября в Минске сожгли дачу бывшего директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология", академика Александра Мрочека. Его уволили в конце августа, сотрудники центра считают, что причина – то, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.

В деревне Узборье в Минском районе подожгли дачу бывшего директора Республиканского научно-практического центра "Кардиология", академика Александра Мрочека, поддержавшего протесты своих сотрудников. Об этом 14 ноября в Facebook сообщил его сын Дмитрий.

"Сегодня ночью сожгли дачу моего папы, оставили записку с предупреждением... Еще есть споры про демократию и "страну для жизни"?" – написал сын Мрочека.

Сам Мрочек рассказал изданию TUT.BY, что во время пожара был в Витебской области на рыбалке. По его словам, сгорели беседка, часть дома, подвал, пожарные считают, что это поджог.

Он также сообщил, что во дворе стоял стул на улице, а на стуле была кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. При ней была угрожающая записка, что врач должен покаяться, что "продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении".

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Мрочек – кардиолог, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор. РНПЦ "Кардиология" руководил с 2008 года.

В августе минздрав Беларуси уволил Мрочека с должности директора РНПЦ "Кардиология". И.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич сказал, что "задачи, которые сейчас стоят перед министерством здравоохранения, требуют особых руководителей", поэтому кадры и меняют. Однако сами же сотрудники центра связывали увольнение с тем, что Мрочек не давил на них и не запрещал в нерабочее время высказывать свою позицию.

После увольнения он написал открытое письмо с критикой в адрес властей и силовиков, разгоняющий протесты, его опубликовало издание KYKY. "Есть такая профессия – родину защищать! А есть – родину насиловать, избивать, калечить, причиняя ей боль и невыносимые страдания, используя спецсредства, которые родина ей и вручила", – написал Мрочек.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем Романе Бондаренко в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.