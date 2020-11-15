Белорусские силовики задержали более 600 участников акций протеста – правозащитники

В Минске силовики проводят задержания участников Марша народовластия, также известно о задержаниях в Бобруйске, Витебске, Гомеле и других городах, сообщил правозащитный центр "Весна".

Белорусские силовики задержали более 600 участников мирных акций протеста, которые проходят в столице Беларуси и других городах 15 ноября. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".

"В Минске начались задержания в районе Пушкинской и Притыцкого, где собирались мирные демонстранты. Также известно о задержаниях в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске", – сказано в сообщении.

По состоянию на 18.00 в списке "Весны" было 636 фамилий задержанных на Марше народовластия.

15 ноября в Минске силовики разогнали митинг на так называемой "Площади перемен", где местные жители устроили мемориал погибшему Роману Бондаренко.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем Романе Бондаренко в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек.

В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

В Беларуси с мая 2020 года завели 900 уголовных дел, связанных с выборами президента страны.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.