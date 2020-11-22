Силовики задержали более 90 человек на акциях протеста в Беларуси

Белорусский правозащитный центр "Весна" опубликовал имена 92 задержанных на воскресных акциях протеста. Большинство людей задержали в Минске, известны случаи задержания и в других городах – Боровлянах, Новополоцке, Заславле и Пинске.

В Беларуси на воскресных акциях протеста задержали уже 92 человека. Об этом свидетельствуют данные лишенного аккредитации в Беларуси правозащитного центра "Весна". Список задержанных периодически обновляется и дополняется.

Больше всего задержаний силовики провели в столице Беларуси Минске, где проходит "Марш против фашизма". Людей задерживали также в Боровлянах (Минская область), Новополоцке (Витебская область), Заславле (Минская область) и Пинске (Брестская область).

В столичном микрорайоне Каменная Горка задержали реаниматолога Змитера Салошкина и его несовершеннолетнего сына Якуба. Позже их выпустили, на Салошкина старшего составили протокол. Известно о задержании медсестры Республиканского центра детской хирургии в Минске Екатерины Волк-Карачевской.

Кроме того, в Минске задержали солиста группы "Петля страсти" Илью Черепко-Самохвалова, в Заславле задержали 83-летнего Максима Радзина.

Против людей, стоявших в районе метро "Каменная Горка" силовики применили спецсредства, пишет "Радыё Свабода". В другом сообщении издания уточняется, что возле этой станции неизвестные стреляли в воздух в толпе протестующих. Были слышны взрывы, но люди не убегали.

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