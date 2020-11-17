"Минск в кладбище превращать нельзя". Лукашенко приказал убрать мемориалы в честь погибших на акциях протеста

Александр Лукашенко, комментируя акции протеста в Беларуси, заявил, что в стране начался "процесс радикализации".

Александр Лукашенко приказал убрать в Минске мемориалы в честь людей, которые погибли на акциях протеста. Об этом 17 ноября сообщает сайт президента Беларуси.

"Минск в кладбище превращать нельзя! Такового мнения 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны, в Минске тоже не будет... Зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?" – сказал Лукашенко.

По его словам, в Беларуси начался "процесс радикализации".

"Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит и их срезает. Начинаются потасовки, драки. И как результат – то, что произошло на одной из спортивных площадок", – утверждает Лукашенко.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.