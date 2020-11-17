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Наталья Радина
Наталья Радина

Белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97".


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Если демократия и свобода победят в Беларуси и Украине, то они победят во всем мире

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Битва, от которой зависит судьба планеты.

Возможно, у меня хватит слов, но точно не хватит сил, чтобы описать, что происходит в Беларуси в последние месяцы, – настолько это страшно. Хотя от страданий, которым сегодня подвергаются белорусы, можно онеметь. Все чаще, читая хронику репрессий в Беларуси, я вспоминаю фильм Элема Климова и Алеся Адамовича об ужасах Второй мировой войны "Иди и смотри"...

Но сегодня не 1937-й и не 1941-й. Сегодня 2020 год. Беларусь – геополитически чрезвычайно важная независимая страна в центре Европы. Мир должен и может немедленно остановить этот геноцид.

Как говорил один из отцов геополитики британец Хэлфорд Маккиндер: "Тот, кто контролирует Восточную Европу... тот контролирует весь мир". В ХХI веке его слова могут звучать так: "Если демократия и свобода победят в Беларуси и Украине, то они победят во всем мире".

За 26 лет мы хорошо изучили этот режим. Мы знаем, чего он боится. Он боится конкретных экономических санкций. 

Мы видели это на конкретных примерах. В 2008 году политзаключенных, включая кандидатов в президенты, освободили после того, как США ввели санкции против "Белнефтехима" – государственного предприятия, поставляющего нефтепродукты на Запад. В 2012 году ряд политзаключенных были освобождены из тюрем из-за демарша послов ЕС, покинувших Беларусь, и отказа европейских банков выдавать кредиты режиму Лукашенко. Таким же образом, из-за санкций, в 2015 году после пяти лет заключения вышел на свободу кандидат в президенты Николай Статкевич и другие узники совести.

Я лично знаю, как режим боится санкций. В 2011 году меня освободили из изолятора КГБ под подписку о невыезде только потому, что ЕС объявил о намерении (!) ввести экономические санкции. Когда, сидя в Беларуси под надзором милиции и спецслужб, я писала статьи с призывом к Западу вводить санкции против диктатуры, меня тут же начинали третировать: непроизвольные аресты, запугивания, шантаж, угрозы с требованием перестать писать об экономических санкциях, иначе меня немедленно снова заключат под стражу.

Поэтому я знаю на собственном опыте: они боятся только одного – экономических ограничений. Это то, что непременно убьет этого дракона и освободит Беларусь от фашизма.

Я согласна с требованием ввести санкции против режима Лукашенко за преступления против человечности:

  • отключить режим от международной межбанковской системы SWIFT;
  • заморозить счета государственных предприятий за рубежом;
  • прекратить закупки нефтепродуктов, произведенных в Беларуси;
  • ввести эмбарго на любые сделки с компаниями, поддерживающими режим;
  • объявить карательные органы Лукашенко террористическими организациями;
  • санкционировать арест в любой точке мира международными и национальными судами лиц, виновных в преступлениях режима;
  • выслать всех послов режима как пособников преступлений.

Призываю всех людей мира, политиков, правозащитников, журналистов помочь нам ввести эти меры против диктатуры. Этим вы спасете жизни конкретных людей. Спасете белорусскую нацию и целую страну.

Слоганом моего любимого фильма "Список Шиндлера" стала цитата из Талмуда: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир". Я хочу сегодня сказать: "Спасая белорусов, вы спасаете не только нацию и страну, вы спасаете целый мир". Потому что безоружные и беззащитные белорусы сегодня проливают кровь за свободу от рабства и тирании. Исход битвы повлияет на все человечество.

Источник: "Хартия-97"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, фашизм, демократия, репрессии, Наталья Радина, диктатура, протесты в Беларуси
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