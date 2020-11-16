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Главы МИД стран Евросоюза намерены утвердить третий пакет санкций против Беларуси – журналист

По данным редактора бюро "Радио Свобода" в Праге Рикарда Йозвяка, убийство белоруса Романа Бондаренко "ускорило процесс" утверждения нового пакета санкций против Беларуси.

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Министры намерены рассмотреть вопрос санкций 19 ноября
Министры намерены рассмотреть вопрос санкций 19 ноября
Фото: EPA

Евросоюз готовит новый пакет санкций против Беларуси. Об этом в Twitter 16 ноября сообщил редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк. 

"Министры иностранных дел ЕС намерены дать зеленый свет третьему пакету санкций ЕС против Беларуси в четверг [19 ноября]. Убийство [белоруса Романа] Бандаренко ускорило процесс", – написал журналист.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Александр Лукашенко, санкции, Евросоюз, Рикард Йозвяк, протесты в Беларуси
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