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В МИД Беларуси анонсировали приостановление диалога с ЕС по правам человека

На совещании у Александра Лукашенко было предложено приостановить работу координационной группы Беларусь – ЕС, в рамках которой обсуждались вопросы в том числе в сфере защиты прав человека, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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Макей: Налицо явные признаки вмешательства во внутренние дела Беларуси извне
Макей: Налицо явные признаки вмешательства во внутренние дела Беларуси извне
Фото: news.un.org

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что у белорусских властей есть проблемы в отношениях с европейскими партнерами и Западом в целом. Об этом чиновник сказал журналистам, сообщает "Беларусь сегодня".

"По нашей оценке, эти трудности носят абсолютно искусственный характер, и здесь налицо явные признаки вмешательства во внутренние дела Беларуси извне", – отметил Макей.

Он сказал, что на совещании у Александра Лукашенко было предложено приостановить работу координационной группы Беларусь – ЕС, в рамках которой обсуждались вопросы в том числе в сфере защиты прав человека.

"Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека. Мы приостанавливаем этот диалог", – отметил глава белорусского МИД.

Кроме того, власти страны решили понизить уровень белорусского представительства в "Восточном партнерстве" до экспертного.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, права человека, МИД Беларуси, Владимир Макей, Евросоюз
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