Лукашенко: Чтобы процентов на 70–80% полномочия президента передать парламенту, правительству и другим структурам, конституцию ломать не надо

Александр Лукашенко предложил новый механизм работы, чтобы решать вопросы, которые лежат в компетенции парламента и правительства.

Александр Лукашенко на совещании по вопросу дорожного сбора 16 ноября заявил, что белорусское общество ждет перемен, выходом из текущей ситуации назвал изменения в конституцию страны. Его речь цитирует пресс-служба президента Беларуси.

"Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", – сказал он.

Лукашенко предложил новый механизм работы, чтобы решать вопросы, которые лежат в плоскости парламента и правительства.

"Вот давайте их [вопросы] и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту […] Поэтому я и сказал, что готов вас слушать, но принимать решение будете вы", – добавил Лукашенко.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

За фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов Евросоюз ввел санкции против властей Беларуси. Первый раз это было 2 октября. Тогда ограничительные меры коснулись 40 лиц. Второй раз санкции ввели 6 ноября, под них уже попал Лукашенко, который продолжает считать себя президентом страны, и еще 14 белорусских чиновников.

После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями. Тихановская заявила, что в третьем санкционном списке могут оказаться более 200 белорусских чиновников.