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Лукашенко: У меня нет того хвоста, за который можно крутить и вертеть

Александр Лукашенко заявил, что из-за протестов в Беларуси не станет "на колени", даже если останется один.

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Лукашенко: Бесполезно управлять Лукашенко
Лукашенко: Бесполезно управлять Лукашенко
Фото: ЕРА

13 ноября в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко заявил, что управлять им никто не сможет. Первого президента страны цитирует сайт главы государства.

"С человеком в моей должности можно делать что угодно только тогда, если ты проворовался, у тебя куча денег и они находятся за пределами твоей страны. Если у политика миллиарды (не буду называть фамилии), которые находятся в офшорах, им очень легко управлять... У меня нет того хвоста, за который можно Лукашенко крутить и вертеть", – сказал Лукашенко.

Про его словам, он "пришел из оппозиции к власти в очень тяжелые времена, когда национализм продолжал свой разгул в Беларуси".

"Это предки тех, кто сегодня заваривает кашу изнутри, на кого сегодня опираются внешние силы внутри Беларуси. Поэтому бесполезно управлять Лукашенко: не за что взять. А сдаваться я не собираюсь и на колени не стану, даже если останусь в одиночку. Я уже не единожды говорил своему окружению и всем тем, кто сегодня намертво стоит, защищая нашу Беларусь: даже если останусь один, я буду бороться за то, что создавал четверть века своими руками", – объяснил Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, есть погибшие.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После начала протестов за пределы Беларуси уехало большинство активных оппозиционеров. В частности, Тихановская направилась в Литву.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко. Всего в санкционном списке ЕС – более 50 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям результатов выборов.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, президент, акции протеста, протесты в Беларуси
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