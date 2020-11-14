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"Украина даже вздрогнет". Лукашенко объяснил, что было бы с Беларусью в случае "блицкрига" оппозиции

Александр Лукашенко считает, что в случае "блицкрига" оппозиции после президентских выборов в Беларуси произошли бы события, на которые Россия не стала бы смотреть спокойно.

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Лукашенко: Они же понимают, что поддержки народа у них нет
Лукашенко: Они же понимают, что поддержки народа у них нет
Фото: ЕРА

После президентских выборов в Беларуси "блицкриг" оппозиционных сил не состоялся из-за недостаточной поддержки населения, об этом 13 ноября заявил политическим обозревателям Беларуси и зарубежья Александр Лукашенко в интервью, которое цитирует сайт президента.

"Они же понимают, что поддержки народа у них нет. А как удержаться? Вот блицкриг получился, они захватили власть, обращаются на Запад, они вводят войска по просьбе якобы законного правительства. Оно сейчас абсолютно незаконное, но тем не менее их правительство, которое они признали, живет в Литве и Польше. Вот сценарий. И кто бы тут что сделал? Никто. И вы что, хотите сказать, что Россия будет на это спокойно смотреть? Да Украина даже вздрогнет от такого плана", – сказал первый президент Беларуси.

По его словам, именно такова на самом деле причина происходящего в стране.

"Не в том, что там Лукашенко, какой-то диктатор, схватил власть и никому не отдает. Чепуха это самая настоящая. Это для непросвещенных... На штыках НАТО в Беларуси счастья не построишь для белорусского народа", – заявил Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, есть погибшие.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После начала протестов за пределы Беларуси уехали большинство активных оппозиционеров. В частности, Тихановская направилась в Литву.

Теги: НАТО, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, протесты, акции протеста
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