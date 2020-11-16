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Евросоюз может расширить список персональных санкций против белорусских чиновников до более чем 200 фамилий – Тихановская

Белорусы протестуют уже 100 дней, отметила оппозиционерка Светлана Тихановская.

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Тихановская: Похоже, Лукашенко боится диалога
Тихановская: Похоже, Лукашенко боится диалога
Фото: EPA

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила 16 ноября, что Евросоюз может расширить санкционный список белорусских чиновников до более чем 200 человек. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

Тихановская отметила, что белорусы протестуют уже 100 дней. По ее словам, главная цель белорусской оппозиции – добиться новых выборов в стране. Она отметила, что для этого нужен диалог.

"И похоже, что [Александр] Лукашенко боится диалога. Так что мы должны продолжать давление... Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", – заявила она.

Также оппозиция хочет пересмотра международных программ поддержки страны, "чтобы деньги шли не режиму, а напрямую белорусскому обществу".

Еще одним способом давления Тихановская видит прекращение сотрудничества иностранных банков с госбанками Беларуси.

"Если банки крадут деньги у белорусов, для белорусов имеет смысл снимать деньги со счетов в целях безопасности, и мы работаем над тем, чтобы иностранные банки не кредитовали и не сотрудничали с белорусскими, в первую очередь государственными, – "Беларусбанком" и "Белагропромбанком". Мы обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT", – заявила она.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

16 ноября редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк заявил, что 19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза намерены утвердить третий пакет санкций против Беларуси. По его словам, убийство Бондаренко "ускорило процесс".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Евросоюз, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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