Лукашенко заявил, что никогда не рассматривал сценарий военного конфликта с Украиной

В Беларуси никогда не рассматривали возможность военного конфликта с Украиной. По словам Александра Лукашенко, вопросов, которые можно решить силой, между двумя странами нет.

Лукашенко: Нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить вопросы с Беларусью Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что не видит со стороны Украины угрозы для суверенитета и безопасности Беларуси. Об этом он сказал 13 ноября в интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья, фрагмент которого транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, между странами пока нет вопросов, которые можно было бы решить силой. Лукашенко привел в пример Польшу и Литву, которые на фоне массовых протестов в Беларуси "подтянули к границе страны тяжелую военную технику".

"Никогда не рассматривали и рассматривать не будем [военного конфликта с Украиной]. Нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Беларусью, это во-первых. И вопросов таких нет, которые надо решать силой. Поляки подтянули бронетанковые [военную технику], Литва и Польша, еще какие-то войска начали из Германии перебрасывать. Мы им ответили демонстративно. Не дай Бог с Украиной нам это. Вы что? Нет сегодня возможности решать вопросы военным путем. Особенно Украина и Беларусь", – сказал он.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, есть погибшие.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После начала протестов за пределы Беларуси уехало большинство активных оппозиционеров. В частности, Тихановская направилась в Литву.

После начала протестов Лукашенко неоднократно обвинял иностранные государства, в частности Польшу, Литву и Украину, в поддержке митингующих. Он утверждал, что Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".

Беларусь 29 октября закрыла границу со всеми соседними странами, кроме России.