Белорусский журналист: Добро пожаловать в Минск, ничего не бойтесь, могут и не посадить – все тюрьмы переполнены

В Беларуси запрещают ходить с бело-красно-белыми флагами, отметил белорусский журналист Александр Филипенко.

Филипенко: В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя Фото: Саша Филипенко / Facebook

Белорусский журналист Александр Филипенко на своей странице в Facebook опубликовал "путеводитель по Минску", заявив, что в столице Беларуси переполнены все тюрьмы.

"Метро работает, но пять дней в неделю. Мобильный интернет тоже. COVID-19 нет, но все чаще есть. На улицах грязно – повсюду взводы мусора. Все лучшие рестораны закрыты, галереи тоже. Если за утренней чашечкой кофе вы любите читать свежую и независимую прессу – помогите с ее публикацией и распространением. Если хотите посмотреть постановки национального драматического театра – привезите с собой актеров (местных уволили). Если вы журналист – вас не пустят. Если бывший студент – тоже. Если вы бездарный пропагандист или штрейкбрехер – вам будут рады и, так как у нас Союзное государство, визы вам не нужны. Если вы не знаете, какую одежду взять в дорогу – выбирайте спортивное и не забывайте про пуховики – у нас не холодно, но в них удобнее спать на нарах", – отметил журналист.

По его словам, в Беларуси запрещают ходить с бело-красно-белыми флагами.

"Если любите кататься на велосипеде – велодорожек много, но вы фашист. Почему? Этого бесполезного вопроса в Беларуси давно нет. Если встретите человека с камерой или пустым взглядом – это тихарь. Он безобиден, можно покормить с руки. Человек с языком в жопе – футболист национальной футбольной сборной. Если такой же, но повыше – известный хоккеист. С красно-зелеными флагами гулять можно, с бело-красно-белыми нельзя. Ничего не перепутайте! В спортивных штанах и с ружьем бегать можно, в платье и с цветами гулять нельзя. Рисовать граффити нельзя, разрушать мемориалы можно. Наркотиков в городе нет – все сожрали омоновцы. Если к вам пристает агрессивно настроенный человек – не спорьте, это милиционер. Если рядом остановился микроавтобус – бегите, но не трусцой, а во всю мощь. В общем, добро пожаловать в Минск, ничего не бойтесь и много гуляйте, могут и не посадить – все тюрьмы переполнены", – резюмировал Филипенко.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Александра Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.