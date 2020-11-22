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Telegram-канал НЕХТА опубликовал записи якобы разговора окружения Лукашенко. В них обсуждали нападение на Бондаренко

На опубликованных аудиозаписях слышны голоса якобы людей из окружения Александра Лукашенко. Они говорят об избиении Романа Бондаренко и борьбе с агитацией противников Лукашенко.

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Бондаренко умер 12 ноября
Бондаренко умер 12 ноября
Фото: EPA

Телеграм-канал НЕХТА Live, признанный в Беларуси экстремистским, опубликовал 18-го и 19 ноября аудиозаписи голосов, похожих на голоса якобы людей из окружения Александра Лукашенко, в том числе его пресс-секретаря Натальи Эйсмонт.

На первой записи якобы глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков и спортсмен Дмитрий Шакута обсуждают последствия нападения на минчанина Романа Бондаренко вечером 11 ноября. Фамилия Бондаренко в записи не звучит, но обстоятельства обсуждаемого инцидента совпадают с обстоятельствами нападения на него.

Один из участников беседы говорит: "Ты же видел, я подбежал и завалил его, но не вырубал… Ты же сам видел, что мы… То есть я подбежал, я его свалил".

На второй записи, которая опубликована 19 ноября, звучат голоса якобы Баскова и пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт. Они обсуждали создание летучих отрядов для борьбы с наглядной агитацией противников Лукашенко, в частности для закрашивания муралов и срезания бело-красно-белых лент. По свидетельствам, участники одного из подобных отрядов вступили в стычку с Бондаренко. Кто именно нанес ему смертельные травмы, по-прежнему неизвестно.

Эйсмонт и другие люди, голоса которых, по утверждению Telegram-канала НЕХТА, звучат на записях, пока их не комментировали. Аутентичность этих записей на данный момент не подтверждена.

Бондаренко умер 12 ноября. Перед этим его избили в ходе конфликта неизвестных в масках с местными жителями из-за бело-красно-белых ленточек. Бондаренко проводили в последний путь 20 ноября возле церкви Воскресения Христова в Минске. Церемонию посетило около 5 тыс. человек.

В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но, по словам врача, в его организме было ноль промилле алкоголя. Позднее Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против этого врача из-за разглашения врачебной тайны.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Страны Евросоюза 6 ноября ввели санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, избиение, протесты в Беларуси, Наталья Эйсмонт
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