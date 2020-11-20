В Минске провели в последний путь насмерть избитого Бондаренко. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
20 ноября в Беларуси попрощались с умершим 12 ноября после избиения неизвестными в масках жителем Минска Романом Бондаренко, который стал жертвой конфликта из-за бело-красно-белых ленточек.
Прощание проходило возле церкви Воскресения Христова, церемонию посетило около 5 тыс. человек
. Присутствующие выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим", "Рома, ты герой!". Бондаренко, которого считают жертвой белорусских силовиков, хоронили на Северном кладбище Минска. Фотографии из Беларуси разместило агентство ЕРА
.