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Сегодня в Беларуси попрощались с погибшим минчанином Бондаренко

Около 5 тыс. человек пришли к церкви, где сегодня проходило прощание с жертвой протестов в Беларуси Романом Бондаренко.

Похоронят мужчину на Северном кладбище Минска
Похоронят мужчину на Северном кладбище Минска
Фото: nn.by

Сегодня в Беларуси попрощались с погибшим в результате конфликта с неизвестными в масках жителем Минска Романом Бондаренко. Об этом соообщает "Радыё Свабода".

Прощание состоялось в церкви Воскресения Христова, где собрались около 5 тыс. человек.

Присутствующие на прощании выкрикивали лозунги "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим", "Рома, ты герой!".

Выносили гроб с телом Бондаренко под звон колоколов. Проезжающие машины сигналили в знак поддержки.

Его похоронят на Северном кладбище Минска.

"Радыё Свабода" пишет, что уголовное дело по факту гибели мужчины так и не открыли, однако его открыли в отношении врача, который опроверг официальное заявление властей о том, что Бондаренко в момент избиения был пьян.

Бондаренко умер 12 ноября. Перед этим он был избит в ходе конфликта неизвестных в масках с местными жителями из-за бело-красно-белых ленточек.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников.

После смерти Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями. 19 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что новые санкции будут введены не только против физических, но и против юридических лиц.

Теги: Беларусь, смерть, похороны, погибшие, прощание, протесты в Беларуси
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