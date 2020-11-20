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В Беларуси ночью взорвали машину милиционера. Его данные публиковал один из Telegram-каналов

Неизвестные повредили автомобиль Skoda 41-летнего жителя белорусского города Гродно, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Оказалось, что потерпевший – действующий сотрудник милиции.

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Взрыв задел еще три стоявших рядом автомобиля
Взрыв задел еще три стоявших рядом автомобиля
Фото: sk.gov.by

В Гродно взорвали автомобиль милиционера, личные данные которого ранее разместили в одном из "радикальных Telegram-каналов", рассказали 20 ноября в Следственном комитете Беларуси.

По данным следствия, 20 ноября, около 1.30 в милицию сообщили о громком хлопке в одном из дворов Гродно.

Оказалось, что неизвестные повредили автомобиль Skoda, принадлежащий 41-летнему местному жителю. Около автомобиля нашли следы горения и признаки взрыва передней части машины. Повреждены еще три автомобиля, которые стояли рядом, сообщили в Следкоме.

Мужчина пояснил, что он действующий сотрудник милиции. Следователи допросили его и свидетелей инцидента, а также осмотрели записи камер видеонаблюдения.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) Уголовного кодекса. Причастные к совершению данного преступления устанавливаются", – резюмировали в ведомстве.

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил 8 октября о том, что компания Apple потребовала от мессенджера удалить три белорусских канала, где выкладывают личные данные белорусских силовиков. Речь шла о каналах "Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!". В этих Telegram-каналах публиковались фотографии правоохранителей, номера их телефонов, машин и адреса.

Первым разместил данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел с должностями и датами рождения оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA вечером 19 сентября. В отдельном посте NEXTA привел подробные личные данные семерых офицеров спецподразделения "Алмаз", которые названы убийцами активиста Александра Тарайковского и виновными в ранениях журналистов и протестующих.

Кроме Telegram-каналов специалисты IT-сферы пытаются бороться с силовиками и другими методами. В частности, белорусский разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал работу программы – идентификатора лиц белорусских силовиков, избивавших протестующих. Эта программа анализирует изображения силовиков в защитных масках, ищет фотографии из открытого доступа и выводит на экран личные данные. 

Раскрытие данных силовиков в Telegram-каналах стало ответом на жесткие задержания протестующих, которые выходят на массовые уличные акции с 9 августа. Участники этих демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: Беларусь, взрыв, милиция, Гродно, преступление, уголовное дело, автомобиль, личные данные, силовики
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