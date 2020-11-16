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Беларусь требует от Польши выдать основателей НЕХТА и НЕХТА Live

Министерство иностранных дел Беларуси призвало польскую сторону выдать основателей Telegram-каналов НЕХТА и НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича в кратчайшие сроки "с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности".

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Telegram-каналы НЕХТА и НЕХТА Live в Беларуси признали экстремистскими
Telegram-каналы НЕХТА и НЕХТА Live в Беларуси признали экстремистскими
Фото: НЕХТА Live / Telegram

Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Польши в Минске Мартину Войцеховскому с требованием выдать основателей Telegram-каналов НЕХТА и НЕХТА Live Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

"Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в адрес министерства юстиции Республики Польша и Генеральной прокуратуры Республики Польша запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Путило и Протасевича. Белорусская сторона выразила озабоченность продолжающейся преступной деятельностью Путило и Протасевича через созданные ими экстремистские Telegram-каналы НЕХТА и НЕХТА Live", – отметили в МИД.

Там призвали польскую сторону выдать Путило и Протасевича в кратчайшие сроки "с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности".

НЕХТА – самый известный белорусский оппозиционный ресурс, набравший массовую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов 2020 года, его основал журналист Степан Путило. Офис канала находится в Польше. У НЕХТА есть два основных канала в Telegram: на НЕХТА Live подписано 1,9 млн человек, на НЕХТА – 902 тыс. человек. Также есть сатирический канал LUXTA, на который подписано почти 200 тыс. человек.

Основателя Telegram-каналов НЕХТА и НЕХТА Live Путило в Беларуси в августе объявили в розыск. Telegram-каналы признали экстремистскими.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

За фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов Евросоюз ввел санкции против властей Беларуси. Первый раз это было 2 октября. Тогда ограничительные меры коснулись 40 лиц. Второй раз санкции ввели 6 ноября, под них уже попал Лукашенко, который продолжает считать себя президентом страны, и еще 14 белорусских чиновников.

После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями. Тихановская заявила, что в третьем санкционном списке могут оказаться более чем 200 белорусских чиновников.

Теги: Беларусь, Польша, МИД Беларуси, журналисты, деятельность, акции протеста, протесты в Беларуси, Роман Протасевич, Степан Путило
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