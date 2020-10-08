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Apple призвала Telegram закрыть каналы, публикующие личные данные белорусских силовиков

В компании Apple заявили о возможной провокации насилия после публикации личных данных сотрудников правоохранительных органов Беларуси в Telegram-каналах. Создатель мессенджера Павел Дуров допустил блокировку таких каналов лишь на iOS.

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Apple обратилась к Telegram с просьбой заблокировать три белорусских канала
Apple обратилась к Telegram с просьбой заблокировать три белорусских канала
Фото: depositphotos.com

Компания Apple требует закрыть три Telegram-канала, где выкладывают личные данные белорусских силовиков. Об этом в Telegram сообщил его создатель Павел Дуров 8 октября. 

Речь идет о каналах "Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".

Дуров описал причину беспокойства Apple. По мнению компании, публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие.

"Я считаю, что это неоднозначная ситуация. Я предпочел бы оставить каналы в покое, но обычно Apple не предлагает особого выбора для таких приложений, как Telegram, в подобных ситуациях. К сожалению, я предполагаю, что эти каналы в конечном итоге будут заблокированы на iOS, но останутся доступными на других платформах", – прокомментировал Дуров просьбу Apple.

Каналы "Каратели Беларуси – имена, адреса, родственники" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!"  в ответ на требование Аррle опубликовали "обращение белорусского Telegram-сообщества". Его авторы пояснили свое несогласие с Apple.

"Подобные каналы являются практически единственным инструментом белорусского народа по предотвращению безнаказанного насилия со стороны силовиков к мирным протестующим. Суды и прокуратура Беларуси целиком подконтрольны тем же людям, которые отдают приказы на жесточайшие расправы со всеми несогласными. Поэтому сбор информации о людях, выполняющих преступные приказы, является чрезвычайно важным для последующей оценки их действий в независимых судах Беларуси", – говорится в заявлении.

В "Чате группы Каратели" пользователи призвали игнорировать продукцию Apple.

"Странная политика у Apple. Как за ЛГБТ – так их все угнетают. А как простых людей пытают и убивают в СИЗО – так это норма", – написал пользователь Costa.

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA вечером 19 сентября первым разместил данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел с должностями и датами рождения.

МВД Беларуси говорило, что установит и привлечет к ответственности большинство виновных в утечке данных силовиков.

Белорусский разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал работу программы – идентификатора лиц белорусских силовиков, избивавших протестующих. Эта программа анализирует изображения силовиков в защитных масках, ищет фотографии из открытого доступа и выводит на экран личные данные. 

Раскрытие данных силовиков стало ответом на жесткие задержания протестующих, которые выходят на массовые уличные акции протеста с 9 августа. Участники этих демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайной инаугурации жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы. В итоге были задержаны 259 человек

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Сенат США в своем заявлении указал на отставку Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 граждан Беларуси: руководства министерства внутренних дел, главы Центризбиркома, командиров ОМОН. Также санкции против белорусских чиновников ввели США. Лукашенко нет ни в одном из списков. Украина планирует присоединиться к санкциям, которые ввел ЕС.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Apple, Павел Дуров, Минск, ОМОН, Telegram, iOS, силовики, протесты в Беларуси
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