В работе Telegram произошел сбой

О сбое в работе мессенджера Telegram сообщили пользователи Украины, Беларуси, России, Германии, Польши и других стран.

О причинах сбоя ничего не сообщается Фото: depositphotos.com

4 октября в мессенджере Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Судя по ним, сбои ощутили жители Европы – о проблемах сообщили в Великобритании, Германии, Нидерландах, Польше, Украине, Беларуси, России.

В Украине сбой в Telegram наблюдался в Киеве, Харькове, Полтаве, Одессе.

О причинах сбоя ничего не сообщается.

Скриншот: downdetector.com

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте", россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года.

Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.