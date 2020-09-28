Главред Telegram-канала NEXTA заявил, что уходит из проекта

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что решение об уходе из проекта не было спонтанным.

Главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич уходит из проекта. Об этом он 28 сентября сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, это решение не было спонтанным.

"С воскресенья (27 сентября) я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго. Впереди еще много чего интересного. Так что, как говорится, не переключайтесь", – отметил Протасевич.

Как сообщал Esquire, команда NEXTA состояла из четырех человек, все они сейчас проживают в Польше. Его основал белорусский блогер и журналист Степан Путило (известен как Степан Светлов). По данным издания, 22-летний Светлов больше занимается долгосрочным планированием, видеопродакшеном и YouTube, а редакцией руководил 25-летний Протасевич.

Протасевич родился в Минске в 1995 году. Учился на заочном отделении факультета журналистики Белорусского государственного университета, однако на четвертом курсе был отчислен. В его биографии сказано, что "за свою профессиональную деятельность".

По данным "Еврорадио", в начале 2010-х Протасевич был молодежным активистом, его неоднократно задерживали. Журналистскую карьеру начал в 17 лет, сотрудничал с крупнейшими белорусскими медиа, в том числе с изданиями TUT.BY, "Радыё Свабода", "Белорусский партизан", "Еврорадио".

В 2019 году Протасевич переехал в Польшу, он объяснил это усилением преследования со стороны официальных властей Беларуси. В январе 2020 года журналист попросил в Польше политическое убежище.

Telegram-канал NEXTA активно освещает акции протеста в Беларуси.