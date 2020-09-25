Белорусский программист показал программу, снимающую маски с силовиков

Белорусский разработчик игр Андрей Максимов продемонстрировал работу программы-идентификатора лиц и персональных данных беларусских силовиков, избивавших протестующих. Программист предупредил сотрудников ОМОН о "последней возможности уйти".

В Беларуси только в день "инаугурации" Лукашенко задержали 259 протестующих Фото: ЕРА

Белорусский разработчик игр и дизайнер Андрей Максимов опубликовал в YouTube 24 сентября видеоролик, в котором показал работу программы по идентификации силовиков, разгоняющих протестующих в Беларуси.

Программа анализирует изображения силовиков в защитных масках и по глазам сравнивает с фотографиями из открытого доступа. После нахождения фото программа выводит на экран личные данные.

Этим видео программист призвал силовиков отказаться от приказов разгонять протестующих, поскольку каждого из них можно будет идентифицировать.

ВИДЕО

Видео: Andrew Maximov / Youtube

"Я обещал, что ваши дети будут смотреть именно на ваши лица, когда вы совершаете самые презренные поступки в вашей жизни. Вы не до конца осознаете серьезность ситуации", – предупредил программист.

На видео показаны кадры, где сотрудники ОМОН стоят на улицах в масках и бьют митингующих. Программа в этот момент генерирует их настоящие лица и выводит персональные данные на экран.

"У вас есть последняя возможность уйти", – сказал Максимов.

Автор ролика рекомендовал силовикам чаще общаться с протестующими и понять, что они выходят добровольно.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.