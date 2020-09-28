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Протасевич об уходе из NEXTA: Ничего экстраординарного – не нашли точек соприкосновения во взглядах на развитие проекта

Главный редактор белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич ушел из проекта по личной инициативе. Об этом он рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН".

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Протасевич: Мы все продолжаем делать общее дело
Протасевич: Мы все продолжаем делать общее дело
Фото: pr0tez / Twitter

Участники команды NEXTA разошлась во взглядах на направление развития Telegram-канала. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил бывший главный редактор канала Роман Протасевич, поясняя свое решение об уходе из проекта.

"Ничего экстраординарного – не нашли точек соприкосновения в плане взглядов на дальнейшее развитие проекта. Вот и все", – сказал Протасевич.

При этом он подчеркнул, что его решение не связано с личными отношениями с основателем проекта Степаном Путило.

"Скажем так, [это связано] с общим направлением движения канала. Мы все продолжаем делать общее дело и расстались в хороших отношениях. Решение было исключительно с моей стороны", – отметил собеседник.

Он сообщил, что о планах расскажет позднее.

"О своих планах расскажу чуть больше сам, но уже чуть позже", – резюмировал Протасевич.

Протасевич сообщил, что перестал быть главным редактором Telegram-канала NEXTA, 28 сентября на своей странице в Facebook.

Telegram-канал NEXTA активно освещает акции протеста в Беларуси. В интервью изданию "ГОРДОН" Протасевич рассказал, что команда NEXTA состояла из четырех человек. Все они проживают в Варшаве. В январе 2020 года Протасевич попросил в Польше политическое убежище.

Протасевич родился в Минске в 1995 году. Учился на заочном отделении факультета журналистики Белорусского государственного университета, однако на четвертом курсе был отчислен. По данным "Еврорадио", в начале 2010-х Протасевич был молодежным активистом, его неоднократно задерживали. Журналистскую карьеру начал в 17 лет, сотрудничал с крупнейшими белорусскими медиа, в том числе с изданиями TUT.BY, "Радыё Свабода", "Белорусский партизан", "Еврорадио".

Теги: Беларусь, Польша, протесты, YouTube, Telegram, Роман Протасевич
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