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Главред NEXTA сообщил, что некоторые белорусские правоохранители просят удалить их имена из опубликованного списка

Оппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA вечером 19 сентября разместил данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел Беларуси с личными данными. После этого некоторые из них предоставили журналистам доказательства, что не участвовали в разгонах протестующих.

В базе NEXTA более тысячи офицеров МВД
В базе NEXTA более тысячи офицеров МВД
Фото: ЕРА

После того как Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные более тысячи сотрудников министерства внутренних дел Беларуси, предположительно, принимавших участие в задержаниях протестующих и подавлении митингов в стране, редакция стала получать просьбы от некоторых милиционеров с просьбой удалить их данные. Об этом главный редактор портала NEXTA Роман Протасевич рассказал телеканалу "Дождь".

По словам Протасевича, в этот список входит офицерский состав МВД.

Журналист рассказал, что некоторые из них звонят и говорят, что не участвовали в разгонах. Кто-то из них предоставляет доказательства. Часть правоохранителей сообщили, что уже подали рапорт об уходе из органов.

Масштабные марши протеста в Беларуси проходят по выходным. На них выходят несогласные с фальсификациями на выборах президента страны и насилием силовиков.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

На марше женщин, который прошел в Минске 19 сентября, в автозаки отправили более 240 человек. Лидер оппозиции Светлана Тихановская, которая после выборов 9 августа эмигрировала в Литву, заявила, что белорусы готовы деанонимизировать силовиков, которые исполняют преступные приказы.

Теги: МВД, Беларусь, протесты, милиция, правоохранители, задержание, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси, Роман Протасевич
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