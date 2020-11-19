Против врача, сказавшего журналистам, что в крови белоруса Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что врач, рассказавший журналистам результаты медицинского освидетельствования погибшего Романа Бондаренко, "разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию".

Генпрокуратура Беларуси открыла уголовное дело против врача скорой помощи "и иного лица" из-за разглашения врачебной тайны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram 19 ноября.

Речь идет о враче, который рассказал порталу TUT.BY о результатах медицинского освидетельствования погибшего белоруса Романа Бондаренко. В Следкоме Беларуси утверждали, что Бондаренко был пьян, но по словам медика, в его организме было ноль промилле алкоголя.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса TUT.BY, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию. Деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям", – говорится в сообщении.

Уголовное дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разглашение врачебной тайны). В Генпрокуратуре добавили, что подозреваемые задержаны.

Бондаренко умер 12 ноября. Перед этим он был избит в ходе конфликта неизвестных в масках с местными жителями из-за бело-красно-белых ленточек.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников.

После смерти Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями. 19 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что новые санкции будут введены не только против физических, но и против юридических лиц.